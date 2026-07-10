Merkez Bankası'ndan Sıkılaşma Sinyali: 'Enflasyonun Belirgin Sapma Halinde...'

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan “Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken, ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti.

'ARZ ŞOKLARI MANŞET ENFLASYONU YUKARI ÇEKİYOR'

Kira ve eğitimdeki katılıkların azalmasının hizmet enflasyonundaki dezenflasyonu desteklediğine dikkat çeken TCMB Başkanı Karahan, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini söyledi.

Hanehalkı döviz talebinin sınırlı kaldığını belirten Karahan, çekirdek enflasyondaki son artışın yakın vadeli enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğunu dile getirdi.

SIKI PARA POLİTİKASINDAN TAVİZ YOK

Karahan, yıllık enflasyonun Haziran 2026 itibarıyla yüzde 32,1'e gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak jeopolitik gelişmelerin süreci bir miktar geciktirdiğini söyledi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını ifade etti.

Sunumda, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığı, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde ise iyileşme gözlendiği bilgisi paylaşıldı.

'BELİRGİN SAPMA HALİNDE DURUŞ SIKILAŞTIRILACAK'

Para Politikası Kurulu'nun politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak belirlediğini ifade eden Karahan, "Para politikası kararları enflasyon görünümüne odaklanılarak toplantı bazında ihtiyatlı şekilde alınacaktır. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK AKTİVİTEDE DENGELENME SİNYALLERİ

Karahan, sıkı finansal koşulların etkisiyle ekonomik aktivitede yavaşlamanın sürdüğünü belirtti. GSYH büyümesi, perakende satış hacmi ve kartlı harcamalar gibi talep göstergelerinin ekonomide dengelenmeye işaret ettiğini kaydeden Karahan, otomobil satışları ile dayanıklı tüketim harcamalarında gerileme yaşandığını, kapasite kullanım oranlarının ise tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ifade etti.

Sunumda ayrıca ticari ve bireysel kredilerde büyüme hızının yavaşladığına ilişkin verilere de yer verildi.

TURİZM GELİRLERİ JEOPOLİTİK GELİŞMELERE RAĞMEN DİRENÇLİ

Karahan, yılın ikinci çeyreğinde dış ticaret açığında daralma görüldüğünü, turizm gelirleri ile ziyaretçi sayılarının jeopolitik gelişmelere rağmen dirençli seyrini koruduğunu söyledi. Cari işlemler açığının tarihsel ortalamalara göre makul seviyelerde bulunduğunu belirten Karahan, yerleşiklerin Türk lirasına olan talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini, döviz ve kıymetli maden talebinin ise sınırlı seyrettiğini ifade etti.

BRÜT REZERVLER 160 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sunumda, 3 Temmuz 2026 itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervlerinin 160 milyar dolara, swap hariç net rezervlerinin ise 40 milyar dolara ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi