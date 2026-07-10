Altında Yön Tersine Döndü: Dev Banka Beklentisini Düşürdü

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Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde dolar endeksindeki sınırlı gerilemeyle birlikte toparlanma sinyali veren altın, haftalık bazda ise değer kaybı yaşamaya hazırlanıyor.

FED BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağı yönündeki beklenti yükseliş gösterdi. Geçen hafta yüzde 54 seviyesinde olan olasılık, son fiyatlamalarla birlikte yüzde 64'e çıktı. Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi sınırlayan en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTINDA HAFTALIK KAYIP

Spot altın, sabah işlemlerinde 4 bin 116 dolar seviyelerinde işlem görürken haftalık bazda yüzde 1'i aşan değer kaybına yöneldi. Gram altın ise yurt içinde sınırlı yükselişle 6 bin 217 lira seviyelerinde işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLİM ETKİSİ

ABD ile İran arasında artan askeri gerilim, enerji piyasalarını da etkiledi. Taraflar arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sonrası petrol fiyatları yükselişe geçerken, bu durum küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Artan enflasyon riski de Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi.

ALTIN TAHMİNLERİNDE REVİZYON

Uluslararası bankacılık devi HSBC, yayımladığı son raporda altına ilişkin orta vadeli beklentilerini aşağı çekti. Banka, 2026 yılı için ortalama ons altın tahminini 4 bin 864 dolardan 4 bin 560 dolara indirirken, 2027 yılı beklentisini de 5 bin dolardan 4 bin 925 dolara revize etti. Kararın gerekçesi olarak ise güçlü dolar görünümü ve Fed'in beklenenden daha şahin bir para politikası izleyebileceği öngörüsü gösterildi.

BANKALAR BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRDÜ

HSBC'nin ardından Bank of America ve JPMorgan da altın fiyat tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeye gitti. Bank of America, 2026 yılı ortalama ons altın beklentisini yüzde 14 düşürerek 4 bin 360 dolara çekti. JPMorgan ise üçüncü çeyrek için 4 bin 300 dolar, yılın son çeyreği için ise 4 bin 500 dolarlık ortalama fiyat öngörüsünde bulundu.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altın dışında kalan değerli metallerde ise gün içi yükselişler dikkat çekti. Spot gümüş 60,40 dolar seviyesine yükselirken, platin 1.638 dolar, paladyum ise 1.272 dolar seviyelerinde işlem gördü. Buna karşın değerli metallerin genel görünümünde haftalık baskının sürdüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi