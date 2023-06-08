Damacana su fiyatına zam yolda

Yükselen döviz kuru, lojistik gider ve artan maliyetler nedeniyle damacana su fiyatına yeni zam gündemde. Sektör temsilcileri "Bu ay ve temmuzda suya yeni zam olursa sürpriz olmaz" diyor.

Damacana su fiyatına zam yolda

2022’de su fiyatları ikiye katlanırken bu yılın başında da damacana sulara markaya göre 5-8 TL arası zam gelmişti. Geçen ay da bazı markalar 7,5 TL zam yaptı. Türkiye’de 300 markanın faaliyet gösterdiği paketli su pazarında ortalama damacana su fiyatı 50 lirayı aştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, “Bu ay ve temmuzda suya yeni zam olursa sürpriz olmaz. Su fiyatları arttıkça tüketici de yüksek fiyatlı markalardan düşük fiyatlı su satan markalara yöneldi” dedi.

Türkiye’de kişi başı yıllık ambalajlı su tüketiminin 125 litre olduğunu anlatan Kal, 2022’de ambalajlı su pazarının yüksek fiyat artışları nedeniyle yüzde 4 küçüldüğünü söyledi.

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