Dolar ve euro yeni zirveyi gördü! İşte dövizde günün ilk rakamları...

Döviz kurlarında 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrası başlayan hızlı yükseliş, perşembe günü de devam ediyor.

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Dolar ve euro yeni zirveyi gördü! İşte dövizde günün ilk rakamları...

Çarşamba gününü yüzde 7'nin üzerinde bir artışla tamamlayan, gün içerisinde 1,5 liradan fazla yükselen dolar kuru, an itibarıyla 23,32 seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışına göre yüzde 0,33 yükselen dolar/TL, gün içerisinde 23,41 seviyesini görerek rekor kırdı.

9 GÜNDE 3,5 LİRA ARTTI

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. 

Dolar kuru, 9 işlem gününde yaklaşık 3,5 lira arttı.

Euro/TL'de ise günlük yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı. Euro kuru, 25,60 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. 

Çarşamba gününü 25 liranın altında tamamlayan Euro/TL an itibarıyla 25,57 seviyesinden işlem görüyor.

KURLAR NEDEN ARTIYOR?

Son bir yılda enflasyondaki yükselişin önüne geçmek için baskılanan döviz kurlarının, seçimden sonra artması bekleniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in görevi devralırken "rasyonel zemin" ve "uluslararası normlar" ifadelerini kullanarak yeniden serbest piyasa koşullarını dönüleceği beklentisi ve Merkez Bankası'nın azalan rezervleri de kurdaki artışa neden oluyor.

"MÜDAHALELERİ AZALTIN" TALİMATI

Bloomberg'in dün yayımlanan haberine göre Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'ndan kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilen döviz müdahalelerinin yumuşatılmasını istemişti.

Bir kaynağa göre liradaki düşüşün yüzde 6’yı aşması halinde satışların devamına izin verildi.

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