Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kiracıdan Ev Sahibine Herkesi Etkileyecek Değişiklik! Emlak Vergisinde Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak vergilerinde tartışma yaratan fahiş artışlara tepki gösterdi. “Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalamayız” diyen Erdoğan, vatandaşın haklı taleplerinin dikkate alınacağını ve yeni düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kiracıdan Ev Sahibine Herkesi Etkileyecek Değişiklik! Emlak Vergisinde Yeni Dönem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emlak vergisi artışlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni emlak rayiç bedeli düzenlemesiyle birlikte 2026-2029 döneminde vergi oranlarının 10 ila 15 kat artacağı yönündeki iddialar büyük yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin “Kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez” diyerek çalışmanın kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını duyurdu.

VATANDAŞI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK DÜZENLEME

Yeni emlak rayiç bedellerinin; kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi toplam 7 kalemi doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu artışların hem kiralara hem de konut satışlarına yansıyacağı, inşaat maliyetlerinde de önemli bir yükseliş yaratacağı öngörülüyor.

“KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRAN ARTIŞLAR”

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle bazı belediyelerdeki rayiç bedel artışlarını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Özellikle CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 18 bin 700’lere varan artışlar yapıldı. Bu durum vatandaşın omzuna haksız bir yük bindiriyor, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

MECLİS’E SUNULACAK YENİ FORMÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konunun tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirterek, “Haklı talepleri karşılayacak, istismarın önüne geçecek formüller üzerinde çalışıyoruz” dedi. Erdoğan, emlak vergisine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacağını açıklayarak, “Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” sözleriyle sürecin başladığını duyurdu.

Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi GeliyorBirden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi GeliyorEkonomi

Ev Sahiplerini Heyecanlandıran Gelişme! Emlak Vergisindeki 15 Katlık Artışa Tepki Yağdı! AKP Geri Adım AttıEv Sahiplerini Heyecanlandıran Gelişme! Emlak Vergisindeki 15 Katlık Artışa Tepki Yağdı! AKP Geri Adım AttıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emlak Vergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında
Dövizde Tansiyon Yükseliyor! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 12 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları Dövizde Tansiyon Yükseliyor! Dolar Kaç TL Oldu?
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi
Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı