Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kiracıdan Ev Sahibine Herkesi Etkileyecek Değişiklik! Emlak Vergisinde Yeni Dönem

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emlak vergisi artışlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni emlak rayiç bedeli düzenlemesiyle birlikte 2026-2029 döneminde vergi oranlarının 10 ila 15 kat artacağı yönündeki iddialar büyük yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin “Kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez” diyerek çalışmanın kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını duyurdu.

VATANDAŞI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK DÜZENLEME

Yeni emlak rayiç bedellerinin; kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi toplam 7 kalemi doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu artışların hem kiralara hem de konut satışlarına yansıyacağı, inşaat maliyetlerinde de önemli bir yükseliş yaratacağı öngörülüyor.

“KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRAN ARTIŞLAR”

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle bazı belediyelerdeki rayiç bedel artışlarını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Özellikle CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 18 bin 700’lere varan artışlar yapıldı. Bu durum vatandaşın omzuna haksız bir yük bindiriyor, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

MECLİS’E SUNULACAK YENİ FORMÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konunun tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirterek, “Haklı talepleri karşılayacak, istismarın önüne geçecek formüller üzerinde çalışıyoruz” dedi. Erdoğan, emlak vergisine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacağını açıklayarak, “Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” sözleriyle sürecin başladığını duyurdu.

