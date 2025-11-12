Altında Tehlike Çanları! Yeni Rekor Sinyali Geldi: Gözler ABD Verileri ve FED Kararlarında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde temkinli seyir sürüyor. 12 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5.600 TL’den, ons altın ise 4.125 dolardan güne başladı. Son üç haftanın zirvesine yakın seyreden ons altın, kar satışlarının etkisiyle 4.160 dolar seviyesindeki güçlü direnç noktasına takıldı.

FED VE ABD VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD’de hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte ertelenen ekonomik verilerin bu hafta açıklanması bekleniyor. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi durumunda, FED’in faiz indirimi yönündeki beklentilerin güçleneceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu senaryonun altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.

ONS ALTIN 4.125 DOLARDA DENGELENİYOR

Geçen hafta 4.000 dolar seviyesinden kapanan ons altın, bu haftaki işlemlerde 4.149 dolara kadar yükseldi ve şu sıralar 4.125 dolar civarında denge arıyor. Gram altın 5.600 TL seviyesinden güne başlarken, fiziki gram satış fiyatı 5.835 TL, çeyrek altın ise 9.520 TL’den işlem görüyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERDEN GELEN SİNYAL FED BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

ABD’de Küçük İşletme İyimserlik Endeksi’nin son altı ayın en düşük seviyesi olan 98,2’ye gerilemesi, ekonomik yavaşlama sinyali olarak değerlendirildi. Satış ve kâr oranlarındaki gerileme, yeni işe alımların da yavaşlamasına neden olurken, bu tablo FED’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE HEDEF FİYATLAR

Analistler, ons altında 4.160 doların kritik direnç seviyesi olduğunu, bu seviyenin aşılması halinde alımların hız kazanabileceğini belirtiyor. Aşağı yönde ise 4.100-4.050 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD’li yatırım bankası JP Morgan, 2026’nın son çeyreği için ons altın hedefini 5.055 dolar olarak belirlerken, İsviçreli UBS analistleri mevcut geri çekilmeyi geçici bir düzeltme olarak değerlendirip yükseliş trendinin 4.700 dolara kadar devam edebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi