Dövizde Tansiyon Yükseliyor! Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 12 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve eurodaki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,1231, satışta 42,2919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0829, satışta 42,2516 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1603, sterlin/dolar paritesi 1,3167 ve dolar/yen paritesi 153,98 düzeyindeydi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 42,1862 (alış) 42,2525’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9607 TL seviyelerinde seyrediyor.

