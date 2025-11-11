Ekrem İmamoğlu İddianamesi Borsayı Vurdu! BIST 100 Sert Düşüşle Sarsıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin açıklanmasının ardından sert değer kaybı yaşadı. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklama sonrası yüzde 3,71 düşüşle 10.338,78 puana kadar geriledi.

GÜNE POZİTİF BAŞLADI, ÖĞLEDEN SONRA YÖN DEĞİŞTİ

Borsa İstanbul, haftaya pozitif bir başlangıç yapmıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış gösterdi. Günün ilk yarısında 10.804,15 puan seviyesinde dengelenen endekste, özellikle ticaret hisseleri yüzde 2,87 ile en fazla yükselen sektör oldu.

İDDİANAME SONRASI SERT SATIŞLAR GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulacağının açıklanmasının ardından piyasalarda ani bir satış dalgası meydana geldi. Siyasi gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların risk iştahı azaldı ve BIST 100 endeksi saat 15.35 itibarıyla yüzde 3,71 değer kaybederek 10.338,78 puana kadar indi. Gün içinde 10.839,11 seviyesine kadar çıkan endeks, en düşük 10.373,75 puanı test etti.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF, YERLİ PİYASADA POLİTİK BASKI

Küresel borsalar, ABD Senatosu’nun geçici bütçe onaylamasının ardından olumlu seyir izlerken, yurt içinde siyasi gündem baskın çıktı. Yabancı yatırımcıların temkinli davranmasıyla Borsa İstanbul, günü sert düşüşle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi