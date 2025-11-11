MHP’den Emekli ve Memura Refah Payı Çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak Ocak zammına ek olarak refah payı verilmesi gerektiğini söyledi. Kalaycı, “Bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP’den Emekli ve Memura Refah Payı Çağrısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarına ek refah payı verilmesi gerektiğini açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomik koşulların çalışanlar üzerindeki baskısına dikkat çekti.

Kalaycı, “MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir” ifadelerini kullandı.

MHP olarak çalışma hayatında kapsamlı bir dönüşüm gerektiğine vurgu yapan Kalaycı, şu değerlendirmede bulundu:

Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz. MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem DeğişiyorSGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem DeğişiyorEkonomi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Yüksek Emekli Maaşı Almanın Sırrını Açıkladı! Bunu Yapan Yüzde 60 Daha Fazla Maaş AlacakSGK Uzmanı Özgür Erdursun Yüksek Emekli Maaşı Almanın Sırrını Açıkladı! Bunu Yapan Yüzde 60 Daha Fazla Maaş AlacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Emekli maaşı
Milyonları İlgilendiriyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Asgari Ücrette En Güçlü Zam Senaryosu Belli Oldu: Ankara’da Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı! Kulisler Hareketlendi Asgari Ücrette En Güçlü Zam Senaryosu Belli Oldu: Ankara’da Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
MSB'ye Ait Askeri Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü MSB'ye Ait Askeri Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü
Başsavcı Akın Gürlek Açıkladı: 3900 Sayfalık İddianame Hazır... İşte İmamoğlu İçin İstenen Ceza 3900 Sayfalık İddianame Hazır... İşte İmamoğlu İçin İstenen Ceza
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP Hakkında Yargıtay'a Bildirim Başsavcılıktan CHP Hakkında Yargıtay'a Bildirim
Kastamonu'dan Acı Haber... 5 Yaşındaki Osman'ın Cansız Bedeni Bulundu, Anne Hala Aranıyor 5 Yaşındaki Kayıp Osman'ın Cansız Bedeni Bulundu! İşte İlk Görüntü
BDDK’dan Tüm Bankalara Talimat Gitti! Kredi Kartına Dev Kısıtlama! Artık O İşlem Yapılamayacak BDDK’dan Tüm Bankalara Talimat Gitti! Kredi Kartına Dev Kısıtlama! Artık O İşlem Yapılamayacak