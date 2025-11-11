MHP’den Emekli ve Memura Refah Payı Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarına ek refah payı verilmesi gerektiğini açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomik koşulların çalışanlar üzerindeki baskısına dikkat çekti.

Kalaycı, “MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir” ifadelerini kullandı.

MHP olarak çalışma hayatında kapsamlı bir dönüşüm gerektiğine vurgu yapan Kalaycı, şu değerlendirmede bulundu:

Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz. MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir.

Kaynak: Haber Merkezi