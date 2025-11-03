SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir döneme giriliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışanların uzun süre sistemde kalmasını teşvik eden ve “daha fazla çalışanın, daha yüksek emekli maaşı alacağı” bir modelin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı.

Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin 2026 yılı programında yer alan düzenlemeye dikkat çekerek, “Sigortalıların çalıştıkça maaşlarının artmasını sağlayacak bir sistem, çalışanların en büyük beklentisi haline geldi” ifadelerini kullandı.

“KISA ÇALIŞANA AYNI MAAŞ ADALETSİZLİK YARATIYOR”

Karakaş, mevcut sistemin çalışanları kısa vadede emekli olmaya yönelttiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 3600 gün prim ödeyen ile 9000 gün prim ödeyen çoğu zaman aynı kök maaşı alıyor. Bu durum, uzun yıllar çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar arasında ciddi bir adaletsizlik yaratıyor.”

Özellikle 9000 gün prim ödeyen Bağ-Kur’luların bu eşitsizlikten yakındığını dile getiren Karakaş, “Az prim ödeyenle ömür boyu çalışan aynı maaşı almamalı. Yeni program bu tabloyu değiştirecek” dedi.

2026 PROGRAMI UMUT IŞIĞI OLDU

Karakaş’a göre, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, emeklilik sistemini köklü şekilde değiştirecek.

“Bu hedef gerçekleşirse, sistem hem uzun süreli istihdamı teşvik edecek hem de bütçeye yük olmadan çalışanı ödüllendirecek. Emeklilik yapısı baştan aşağı yenilenecek” ifadelerini kullandı.

Programda yer alan yeni modelin, “uzun soluklu çalışanlara yüksek maaş” vaadiyle milyonlarca kişide heyecan yarattığını belirten Karakaş, reform planının detaylarını şöyle özetledi:

“İstihdamı artıran yeni kurallar belirlenecek. Yıllarca emek verenler, emeklilikte hak ettiği karşılığı alacak. Erken emeklilik cazibesini yitirecek, sistem nefes alacak.”

“ÇOK ÇALIŞAN CEZALANDIRILIYOR”

Karakaş, mevcut sistemde düşük primle uzun yıllar çalışanların mağdur edildiğini belirtti.

“Asgari ücretle bildirilen çalışanlar ne kadar fazla çalışırsa çalışsın, maaşları artmak yerine azalıyor. Bu da insanları sistemden erken çıkmaya zorluyor. Oysa bu eğilim tersine çevrilirse, çalışanlar emekliliklerini erteleyip daha yüksek maaş alma avantajı elde edecek” dedi.

“YENİ SİSTEM İKİ AŞAMALI OLABİLİR”

Karakaş, 2026 yılıyla birlikte gündeme gelmesi beklenen düzenlemenin iki aşamalı bir planla uygulanabileceğini belirtti.

İki taban maaş uygulaması: Kısmi emeklilikle tam emeklilik için ayrı maaş tabanları belirlenecek. Böylece erken emekli olan daha az, uzun süre çalışan daha yüksek maaş alacak.

Kıdem bazlı bonus: 20-25 yıl üzeri çalışanlara, her ekstra yıl için ek prim oranı (ABO artışı) uygulanacak.

Bu sistemle, çalışanlar “biraz daha dayanayım” diyerek sistemde kalmayı tercih edecek.

“2026 ADALET YILI OLABİLİR”

Yeni planın yürürlüğe girmesi halinde hem çalışanların hem SGK’nın kazanacağını söyleyen Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Erken çıkışlar azalırsa SGK prim gelirini koruyacak, maaş ödemelerini erteleyecek. Çalışanlar ise sistemde kaldıkça daha yüksek maaşla emekli olabilecek. Bu sadece bir reform değil; emeklilikte adaletin sağlanması anlamına geliyor. Umarız 2026 yılı, emeklilikte adalet yılı olarak hatırlanır.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi