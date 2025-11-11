Milyonları İlgilendiriyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı son enflasyon raporunun ardından asgari ücrete gelecek zam da merak edilmeye başladı. 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için tahminler kızışırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bakanlığın bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

'HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA...'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON FARKI EKLENECEK

Aralık 2002 ile Temmuz 2025 dönemine bakıldığında en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 264'e ulaştığını belirten Işıkhan, kamu görevlileri ve emeklilere 2026'da yüzde 11+7, 2027'de yüzde 5+4 oranında zam yapıldığını, enflasyon farkı olması halinde aradaki farkın da ilave edileceğini söyledi.

Işıkhan, ayrıca 2026 yılı birinci dönem için kamu görevlilerinin taban aylıklarına uzun bir süre sonra emekli aylıklarına etki edecek şekilde 1000 lira artış yapıldığını anımsattı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilere yönelik mali ve sosyal haklar konusunda taraflarca uzlaşıya varılması üzerine, 2025-2026 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandığını dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin ücretleri 42 bin liraya çekilmiş, aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin lira ve üzerinde olan işçilerin yine ücretlerine 1200 lira seyyanen zam yapılmıştır. Bununla birlikte kamu işçilerinin ücretlerine 2025 yılı birinci 6 ayda yüzde 24, ikinci 6 ayda 1500 lira seyyanen+yüzde 11, 2026 yılı birinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam yapılmıştır. Enflasyon farkının oluşması halinde ise söz konusu fark, zamlara ilave edilecektir."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp

oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50

kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: AA