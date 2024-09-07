Çin'in Döviz Rezervleri Tarihi Seviyede

Çin'in döviz rezerv varlıklarının ağustosta 3 trilyon 288 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Çin'in Döviz Rezervleri Tarihi Seviyede

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, ağustos sonunda önceki aya kıyasla 31,8 milyar dolar artış kaydettiği belirtildi.

Döviz rezervlerinin temmuza göre yüzde 0,98 arttığı aktarılan açıklamada, döviz rezerv varlıklarının ağustosta 3 trilyon 288 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada, rezervlerin son 9 ayda 3,2 trilyon doların üzerinde istikrarlı seyrettiği vurgulandı.


Açıklamada, ağustosta majör ekonomilerin para politikası beklentileri ve makroekonomik verilerinin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, küresel finansal varlıkların fiyatlarının ise arttığı kaydedildi.

Artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına işaret edildiği açıklamada, Çin'in ekonomik faaliyetlerinin genel olarak istikrarlı olduğu ve uzun dönemli büyüme eğiliminin değişmediği, bunun ülkenin döviz rezervlerini istikrarını sürdürmesine yardım edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yaşam Maliyetleri, Asgari Ücreti Yuttu! İstanbulluyu Yıl Sonunda Bekleyen Tehlike Büyük İstanbulluyu Yıl Sonunda Bekleyen Tehlike Büyük
Bakan Şimşek'ten Fitch'in Kararına İlk Yorum: 'Tek Ülkeyiz...' Bakan Şimşek'ten Fitch'in Kararına İlk Yorum
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak
Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor