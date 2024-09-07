Bakan Şimşek'ten Fitch'in Kararına İlk Yorum: 'Tek Ülkeyiz...'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Fitch’in kararına ilk yorum sosyal medya hesabından geldi.

Şimşek, açıklamasında, Türkiye’nin 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduğunu vurgulayarak, kazanımların kalıcı hale getirileceğine işaret etti.

'TEK ÜLKEYİZ'

Şimşek, açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."