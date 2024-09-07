Fitch, Türkiye Kararını Açıkladı

Fitch Türkiye’nin kredi notunu BB-‘ye yükseltti, görünümü pozitiften durağana çekti.

Fitch, en son 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.

Diğer bir derecelendirme kuruluşu Moody’s, Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Derecelendirme kuruluşu S&P ise Mayıs yerel seçimlerin ardından Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltmişti.