Çiğ süte zam geldi

Serbest piyasada çiğ süt fiyatının litresi 12 liradan 15 liraya yükseldi. Artış raflara da yansımaya başladı.

Zincir marketlerde private label markalı yüzde 3.1 yağlı 1 litrelik sütün fiyatı 21.5 liradan 24 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, 2,5 liralık zammın müstahsilde süt fiyatının 15 liraya yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyorlar.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Trakya’da bugün çiğ süte 15,5 lira talep edilmeye başlandığını bildiren sektör temsilcileri, bazı kooperatif başkanlarının 15,5 lira ifade etmeye başlandığını söyledi.

Çiğ sütte büyük bir sorunun olmadığını ve 15-20 güne süt arzında artışların başlayacağı belirtiliyor. USK’nın tavsiye taban fiyatının yanı sıra serbest piyasada oluşan bir fiyat olduğunu paylaşan temsilciler, öte yandan kaliteli süt için belli bir oranda yüzde 10 prim verilebileceğini aktarıyor.

Temsilciler, maliyet artışlarına rağmen fiyatların tutulduğu bir dönem olduğunu, şu anda böyle bir baskının olmadığı belirtiyorlar.