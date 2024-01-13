Çiğ süt tavsiye fiyatında artış: Raflara yansıması bekleniyor!

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruda, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.

Yapılan duyuruda, daha önce 11,5 TL olarak belirlenen çiğ süt fiyatına ilişkin, ""22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.

20 KURUŞ FARK UYGULANACAK

Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.

RAFLARA YANSIMASI BEKLENİYOR

Öte yandan yapılan artışın raflara yansıması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem