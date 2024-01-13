Çiğ süt tavsiye fiyatında artış: Raflara yansıması bekleniyor!
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi. Yapılan duyura göre, çiğ süt fiyatının üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verildi. Öte yandan yapılan artışın raflara yansıması bekleniyor.
Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruda, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.
Yapılan duyuruda, daha önce 11,5 TL olarak belirlenen çiğ süt fiyatına ilişkin, ""22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.
20 KURUŞ FARK UYGULANACAK
Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.
RAFLARA YANSIMASI BEKLENİYOR
Öte yandan yapılan artışın raflara yansıması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem