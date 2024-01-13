Alman kredi kuruluşu Scope, Türkiye'nin kredi notu görünümünü güncelledi

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti.

Alman kredi kuruluşu Scope, Türkiye'nin kredi notu görünümünü güncelledi

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

AA'da yer alan habere göre, Scope Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B-" yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi. Scope, kredi notunun görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.

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Açıklamada, görünümün revize edilmesinin son dönemdeki geleneksel politikaların performansından kaynakladığı belirtildi. Scope, TCMB'nin güvenilirliği ve etkinliğine dair değerlendirmesini de iyileştirdi.

Yerel seçimlerin para politikasının sürdürülebilir performansını etkileyebileceğini vurgulayan kuruluş, yükselen faiz oranlarının ekonomiyi daraltabileceğini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

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