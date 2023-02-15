Çiftçinin enflasyonunda yükseliş sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 139,25 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,27 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,73 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,50 artış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA EN ÇOK BİTKİSEL ÜRÜN YÜKSELDİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK TURUNÇGİLLERDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 59,47 ile lifli bitkiler ve yüzde 94,65 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 266,98 ile turunçgiller ve yüzde 183,09 ile çeltik oldu.

AYLIK ARTIŞ EN YÜKSEK SEBZEDE

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,80 ile çeltik ve yüzde 2,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,51 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 14,08 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem