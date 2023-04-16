CHP'li Ağbaba: Başkanlık sisteminde 583 bin esnaf iflas etti, bu sayı 44 ilin nüfusundan fazla

Veli Ağbaba, toplu esnaf iflaslarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Yılın ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısının en az 35 bin olduğunu belirten Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“Bu yılın ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 35 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk üç ayında meslekten terkinini yapan esnaf sayısı 7 bin 67 olurken, sicilden terkinini yapan esnaf sayısı ise 28 bin 707 oldu. Bu yılın ilk üç ayında 35 bin 774 esnaf iflası, 2019’dan bu yana en yüksek üç aylık esnaf iflası oldu.

AKP Genel Başkanı Erdoğan 2018 seçimlerin öncesinde ‘Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz’ demişti. Başkanlık sistemi ile dünyanın en büyük 3 ekonomisi arasına gireceğimiz iddia edilmişti. 5 yıllık toplam iflas nüfusu 583 binin altında alan 44 ilin nüfusundan daha fazladır.

Lakin Türkiye son 5 yılda tarihinin en büyük ekonomik krizin yaşarken, küçük esnafımızda bu krizden payını almış oldu. Öve öve bitirilemeyen başkanlık sisteminde aradan geçen 5 yıldan bugüne tam 583 bin 314 esnaf iflas ederek ekmek teknesini kaybetmiş oldu.

14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra esnaflarımız nefes alabilmesi için, ekmek teknelerini kaybetmemeleri için yapacağımız ilk iş bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinecek. Ayrıca işyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.

Esnafımızın emekli olabilmesi için en son 2000-2008 arası için uygulanan geriye doğru borçlanma hakkını, ticari sicil kayıtlarına ve esnaf odalarına bağlı kalınan süreleri göz önünde bulundurarak tanıyacak, 9 bin gün prim eşitsizliğine de son vereceğiz.”