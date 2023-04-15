Kıyma fiyatı 300 lirayı aştı, Rekabet Kurumu spekülasyon endişesiyle harekete geçti

İki yıl önce 50 lira, geçen sene 83 lira olan kıyma, İstanbul'daki kasaplarda 300 liranın üzerinde fiyatla satılıyor. Gerçek Gündem'in konuştuğu kasaplar, et fiyatlarına 10 günde bir fiyat geldiğini, bu nedenle fiyatlarını sürekli güncellediğini söylediler. Kasaplar, besicilerin Kurban Bayramı nedeniyle dana ve koyunları sakladıklarını bu nedenle fiyat artışlarının sürmesinden endişe ediyor.

Bu durum Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi. Kurum son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe aldı. Kurum uzmanları da kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başladı.

Uzmanlar, piyasada faaliyet gösteren büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda büyük besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde incelemelerde bulunuluyor.

BİLGİ TALEBİNDE BULUNULDU

Kurum uzmanları, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulundu.

Ön inceleme çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor. Böylece besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle, kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu, yaklaşık 1 yıl önce de sektöre yönelik benzer bir inceleme gerçekleştirmişti.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Rekabet Kurumu mevzuatına göre, gelen başvuru üzerine ya da resen ön araştırma kararı alınabiliyor.

Ön araştırma yapmakla görevlendirilen raportör, elde ettiği bilgi ve her türlü deliller ile konu hakkındaki görüşlerini 30 gün içinde Rekabet Kuruluna yazılı olarak bildiriyor.

Kurul, ön araştırma raporunun kendisine teslimini takip eden 10 gün içinde, bilgileri değerlendirerek soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar veriyor.

Kaynak: AA