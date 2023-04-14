Bayram öncesi otobüs ve uçak biletlerine fahiş zam!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem kara yolu hem de hava yolu taşımacılığında bilet fiyatları yükseldi. Özellikle karayolu ulaşımında fiyatlar bayram öncesine göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Havayolu şirketlerinde ise fiyat artışları yüzde 40 seviyesinde oldu.

Habertürk’te yer alan habere göre, fiyatlar karayolu taşımacılığında yüzde 50'nin üstünde arttı. İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 lira tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 liraya çıktı.

Yapılacak yolculukta mesafe arttıkça zam oranı da katlanıyor. 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu 450 lira kadar tutarken, 14 Nisan günü bu biletin fiyatı yüzde 66 zamla 750 liraya çıktı.

Havayolu taşımacılığında ise 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde 1163 lirayken aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise 1600 liraya kadar çıkıyor.