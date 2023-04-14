Altın fiyatları rekor seviyeyi test etti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (14 Nisan 2023)
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarına son vereceği öngörüsü altın fiyatlarını desteklerken, gram altın yeni güne rekorla başladı.
ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları nispeten rahatlatırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsü güçlendi.
Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünü yakında durduracağına dair piyasa görüşünü güçlendirmesinin ardından gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının bin 273 liradan işlem görerek rekor kırdı.
Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 yükselişle bin 269 liradan tamamlamıştı.
ONS ALTIN DENGELENDİ
Dün, 2.048,7 dolarla 22 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.039 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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