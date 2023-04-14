Dolar kurunda son durum (14 Nisan 2023)

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsü güçlenmeye başladı.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların sonuçları görülmeye başlarken dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,3710'dan işlem görüyor.

Dün, 19,31-19,40 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,3327'den tamamlamıştı.

YUMUŞAK İNİŞ BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKTI

Analistler, Fed'in geçen yıldan bu yana devam eden politika adımları sonrası enflasyondaki düşüşle birlikte iş gücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin bankanın elini rahatlattığını kaydederek, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentisinin de öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem