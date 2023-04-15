Ekonomik kriz alım gücünü vurdu, kiralama sektörü başladı: Cep telefonu, Scooter, televizyon her şey kiralık!

GERÇEK GÜNDEM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi enflasyonist baskıyı artırmaya devam etti. Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, 19 TL bandını aşarken, yıllık enflasyon tarihi zirvesine yükseldi.

ELEKTRONİK EŞYADA KİRALAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Artan dolar kuru ve enflasyonist baskıyla zamlar peş peşe gelirken yurttaş satın alma gücünü kaybetti. Fahiş fiyatlar nedeniyle elektronik mallar cep yakarken, kiralama modeli ortaya çıktı.

Bir girişimci tarafından dijital ortamda oluşturulan kiralama modeliyle cep telefonu, scooter ve televizyon gibi birçok elektronik eşya taksit yapılarak, istenilen ay kadar kiralanabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem