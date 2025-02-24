'Cevap Koca Bir Hayır...' Her Kuruşunu Hesaplıyorlar! İsa Karakaş Bayram İkramiyesi için 'Mutlaka' Diyerek Açıkladı

Türkiye’de 16,6 milyonu aşkın emekli için Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş 2025 emekli bayram ikramiyesinde yapılabilecek zamma ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Rakamı da açıkladı.

İlk olarak 2018’de 1000 TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yüzde 50 artış sonrası 3000 TL, her iki bayram içinse toplamda 6000 TL olarak ödenmişti. Ancak bu zaman diliminde yapılan artışlar herhangi bir endekse sabitlenmedi. Yapılan zam oranı resen belirlenerek milyonlarca vatandaşa ödendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2025’TE NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş emekli ikramiyeleri için şu değerlendirmelerde bulundu:

“İkramiyenin ilk ödendiği 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’sine denk gelirken bugünkü asgari ücretin sadece yüzde 13,58’ine tekabül etmektedir. Bu durumda asgari ücret bazında oransal olarak yüzde 48,42’lik bir kayıp söz konusudur. Demek ki bayram ikramiyesine hiçbir zam yapılmamış olsa dahi sadece asgari ücrete karşılık gelen oranı esas alınsa bugünkü değeriyle 13.705 TL olacaktı. Kanaatimce bu bayramda ödenmesi gereken en az ikramiyenin 13.705 TL olması daha adilane ve hakkaniyete uygun olacaktır.”

İsa Karakaş’ın bahsettiği 13.705 TL’lik rakamın emekliye ödenmesi mümkün mü? Karakaş, o sorunun yanıtını da, “Ankara’da yaptığımız takip ve kulis bilgisinden elbette ki cevap koca bir HAYIR…” diyerek yanıtladı.

“Keza yürütülmekte olan enflasyonla mücadele programının büyük ölçüde emekliler, memurlar, işçiler ve diğer sabit gelirliler üzerinden olduğu aşikârdır” diyen uzman isim, “Bunun için uzman olmaya gerek yok. Lafı uzatmayalım ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi. Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir. Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İKRAMİYELERE ZAM VAR AMA…

Uzman isim bayram ikramiyelerinin mutlaka artırılacağını dile getirerek şu yorumu yaptı:

“Benim edindiğim bilgilere göre en az 3.500 TL’ye kadar mutlaka artış olacağı yönündedir. En yüksek artışın ise 3.720 TL olabileceği, 4.000 TL’nin ise çok yüksek bir ihtimal olmadığını ancak ihtimal dahilinde bulunduğunu söyleyebilirim.”

BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ÖDEME TARİHLERİ

İkramiyeler bayramlardan hemen önceki hafta hesaplara geçiyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi söz konusu. Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 2-6 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi