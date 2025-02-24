Emeklilikte Bu Tarihlere Dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Yaş Şartı’ Detayını Anlattı: ‘Emekli Olmaları Mümkün Değil’

8 Eylül 1999 tarihine kadar sigorta girişi olanlar EYT ile emekli olmaya hak kazandı. İşe başlama tarihine göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayanlar yaş şartına takılmadan emekli olabildi. Mart 2023’te çıkan yasa sonrasında prim günü eksik olanlar ise az prim günü olsa dahi kısmi emeklilikten yararlanabiliyor. Ancak burada da yaş şartı devreye giriyor.

KISMİ EMEKLİLİK İÇİN YAŞ ŞARTI ARANIYOR

EYT’li olup EYT’den yararlanamayanlar hakkında dikkat çeken bilgiler paylaşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi’ndeki yazısında, “3600 ya da 5400 günle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar EYT yasası ile ayrıca bir hak elde etme­di. EYT yasası öncesinde emekli olacak­ları şartlarda iyileştirme olmadığı için EYT yasası bu durumda olanlar için herhangi bir avantaj getirmedi. EYT önce­si kendilerinden istenen yaş neyse aynı yaş şartını tamamlamadan emekli olma­ları mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Bu durumda EYT’li olduğu halde prim gün sayısı eksik olanlar EYT’li ancak yaş beklemek zorundalar” diyerek sözlerine devam eden Erdursun, “İlk işe başla­ma tarihlerine göre kendilerinden iste­nen prim gün sayısını tamamlarlar ise EYT’li olurlar. İlk işe başlama tarihine göre EYT kapsamında olsalar dahi ken­dilerinden istenen prim gün sayısını ta­mamlamayanlar yaş şartında değişiklik olmadan kısmi emeklilik için yaş bekle­mek zorundadırlar” ifadelerini kullandı ve kimin kaç prim günü ile kaç yaşında emekli olabileceğini sıraladı.

“SSK’dan 3600 günle kadınlar 58, er­kekler 60 yaşında

Bağ-Kur’dan 5400 günle kadınlar 56, erkekler 58 yaşında

Emekli Sandığından 5400 günle ka­dınlar ve erkekler 61 yaşında emekli ola­bilirler.”

EYT’Lİ OLMANIN AVANTAJI ORTADAN KALKIYOR

Kafa karışıklığını bir örnekle gideren uzman isim şöyle konuştu:

“28.03.1972 doğumlu 53 yaşında bir kadın sigortalı, 01.06.1992’de sigorta­lı olmuş 49 yaş 5600 güne tabi toplamda 3623 günü var. Normalde 28.03.2021’de EYT yasa­sı çıkmadan önce dahi emekli olabiliyordu. EYT ile yaş şartı kaldırıldı an­cak kendisinin prim gün sayısı eksik ol­duğu için 5600 gününü tamamladığında emekli olacak. EYT yasası kendisine bir avantaj sağlamadı.

Bu kişinin ayrıca 3600 günle 58 yaşın­da emekli olma hakkı vardı. EYT yasası öncesi 58 yaş 3600 gün kuralı EYT’de de­ğişmedi. Bu durumda EYT yasası çıkma­dan önce dahi yaş şartını tamamlayan ancak prim gün sayısı eksik olan kişi­ler, 8.9.1999 tarihine kadar 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaş şartı aran­maktaydı. 8.9.1999’da çıkan yasa ile ka­dınlar 50 yaşı 58 yaşa, erkeklerin 55 ya­şı 60 yaşına çıkartılmıştı. 3.3.2023’de çıkan EYT yasası ile 58 yaş şartının 50 yaşına indirileceğini düşündüler ancak EYT yasası çıktığında SSK’da 5000 gün şartı değil de 8.9.1999 tarihine getiri­len prim kademesi değiştirilmedi. Ayrı­ca 3600 günle kadınların 50, erkeklerin 55 yaş şartı hakkı geri verilmedi. Kadın­larda 58, erkeklerde 60 yaş ile 3600 gün şartı devam ettiği için bu kişi 3600 günle 58 yaşını beklemek zorundadır.

28.03.1972 doğumlu olan ve 01.06.1992’de sigortalı olan kişi için EYT ya­sasının çıkmasının bir anlamı olma­dı. EYT öncesinde 3600 günle 28.03.2030’da emekli olacak kişi EYT yasası sonrası da emekli olabilmek için 28.03.2030 tarihini beklemek zorunda.

Bu sigortalının 5600 gününü tamam­laması için 1977 günü eksik yani 5 yıl 5 ay 27 gününü tamamlaması gerekiyor. Bu kişi bugün 24.02.2024’de sigortalı çalışmaya başlar ise 5 yıl 5 ay 27 gününü 21.08.2030’da tamamlayacak ve emekli olacak, ancak hiç prim ödemese dahi bu kişi 28.03.2030’da emekli olabilecek. İlk işe başlama tarihi 8-9-1999 tari­hine kadar olanlar EYT’li gibi gözükse de prim günü eksik olması durumunda EYT’li olmanın kendilerine bir avantajı olmayabiliyor.”

Kaynak: Dünya Gazetesi