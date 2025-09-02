BYD'den 3 Yıl Sonra Bir İlk!

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, üç yılı aşkın bir süredir ilk kez çeyreklik kâr kaybı açıkladı. Şirketin 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemdeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 gerileyerek 6,36 milyar yuana (892 milyon dolar) düştü. Bu sonuç, piyasa beklentilerinin altında kalırken, haberin ardından BYD hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 8’e kadar değer kaybetti. Günün ilerleyen saatlerinde ise kayıpların bir kısmı telafi edildi.

BYD'den 3 Yıl Sonra Bir İlk!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketin yurt dışı satışları güçlü seyretse de, Çin iç pazarında yaşanan sert rekabet ve agresif fiyat indirimleri kâr marjlarını daralttı. BYD’nin brüt kâr marjı 2024’ün ilk yarısında yüzde 18,8’den yüzde 18’e geriledi. Yönetim, bu tablonun “yanlış pazarlama stratejileri ve sektör genelindeki aşırı rekabetten” kaynaklandığını belirtti.

BYD, 2023’ten itibaren başlattığı fiyat indirimleriyle sektördeki “fiyat savaşlarının” öncülerinden biri olmuştu. Bu adım satışları artırsa da, kâr oranlarını olumsuz etkiledi.

BYD'den 3 Yıl Sonra Bir İlk! - Resim : 1

YURT DIŞI GELİRLERİ ARTSA DA TABLO KARIŞIK

Brezilya, Avustralya, Singapur ve Avrupa gibi pazarlarda güçlü büyüme elde eden BYD’nin, Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç yurt dışı gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 50 artarak 135,4 milyar yuana ulaştı. Ancak şirketin hissedarlara ait net kârındaki artış ivmesi yavaşladı. Ayrıca borç yükü, geçen yıl sonundaki 28,6 milyar yuandan 39,1 milyar yuana yükseldi.

Araştırma-geliştirme yatırımları ise hız kesmiyor. Şirket, batarya teknolojileri, elektrifikasyon ve akıllı sürüş sistemlerine yönelik harcamalarını artırmaya devam ediyor.

BYD'den 3 Yıl Sonra Bir İlk! - Resim : 2

SATIŞ HEDEFİNDE BELİRSİZLİK

Uzmanlara göre, özellikle “God’s Eye” sürücü destek sistemi gibi ileri teknolojilerin yüksek maliyetleri, BYD’nin kâr marjlarını aşağı çekiyor. Bloomberg Intelligence analistleri, yılın ikinci yarısında kısmi toparlanma ihtimali olduğunu ancak 2024 performansının altında kalınabileceğini öngörüyor.

Çin’de yeni enerji araçlarına yönelik vergi artışının son çeyrekte talebi canlandırması bekleniyor. Bu sayede yıllık satışların 5 milyon adede ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak şirketin koyduğu hedef 5,5 milyon araç seviyesindeydi.

1 Damla Su İstemeyen Bereketli Hasat Başladı! Kozmetikten Yeme Kadar Kullanılıyor1 Damla Su İstemeyen Bereketli Hasat Başladı! Kozmetikten Yeme Kadar KullanılıyorEkonomi

Trafikte Yeni Levha Dönemi: Türkiye'ye de Gelecek mi?Trafikte Yeni Levha Dönemi: Türkiye'ye de Gelecek mi?Yaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BYD Tesla Togg
A Milli Futbol Takımı’nda Kerem Krizi! Kampa Damga Vuran Görüntü: Sinirler Had Safhada Milli Takımda Kerem Krizi
Gram Altında 5.000 TL Yolculuğu Başladı! Uzman 'Yükseliş Daha Yeni Başlıyor' Diyerek Duyurdu Gram Altında 5.000 TL Yolculuğu Başladı! Uzman 'Yükseliş Daha Yeni Başlıyor' Diyerek Duyurdu
Bakanlık Marka Marka Açıkladı! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor! Evinizde Varsa Hemen Çöpe Atın Bakanlık Marka Marka Açıkladı! Evinizde Varsa Hemen Çöpe Atın
Jose Mourinho Giderayak 26 Milyon Dolar Kazandırdı! Bir Tek Onların Yüzü Güldü Giderken 26 Milyon Dolar Kazandırdı
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu