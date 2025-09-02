BYD'den 3 Yıl Sonra Bir İlk!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirketin yurt dışı satışları güçlü seyretse de, Çin iç pazarında yaşanan sert rekabet ve agresif fiyat indirimleri kâr marjlarını daralttı. BYD’nin brüt kâr marjı 2024’ün ilk yarısında yüzde 18,8’den yüzde 18’e geriledi. Yönetim, bu tablonun “yanlış pazarlama stratejileri ve sektör genelindeki aşırı rekabetten” kaynaklandığını belirtti.

BYD, 2023’ten itibaren başlattığı fiyat indirimleriyle sektördeki “fiyat savaşlarının” öncülerinden biri olmuştu. Bu adım satışları artırsa da, kâr oranlarını olumsuz etkiledi.

YURT DIŞI GELİRLERİ ARTSA DA TABLO KARIŞIK

Brezilya, Avustralya, Singapur ve Avrupa gibi pazarlarda güçlü büyüme elde eden BYD’nin, Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç yurt dışı gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 50 artarak 135,4 milyar yuana ulaştı. Ancak şirketin hissedarlara ait net kârındaki artış ivmesi yavaşladı. Ayrıca borç yükü, geçen yıl sonundaki 28,6 milyar yuandan 39,1 milyar yuana yükseldi.

Araştırma-geliştirme yatırımları ise hız kesmiyor. Şirket, batarya teknolojileri, elektrifikasyon ve akıllı sürüş sistemlerine yönelik harcamalarını artırmaya devam ediyor.

SATIŞ HEDEFİNDE BELİRSİZLİK

Uzmanlara göre, özellikle “God’s Eye” sürücü destek sistemi gibi ileri teknolojilerin yüksek maliyetleri, BYD’nin kâr marjlarını aşağı çekiyor. Bloomberg Intelligence analistleri, yılın ikinci yarısında kısmi toparlanma ihtimali olduğunu ancak 2024 performansının altında kalınabileceğini öngörüyor.

Çin’de yeni enerji araçlarına yönelik vergi artışının son çeyrekte talebi canlandırması bekleniyor. Bu sayede yıllık satışların 5 milyon adede ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak şirketin koyduğu hedef 5,5 milyon araç seviyesindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi