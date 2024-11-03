Bütçeden SGK’ya 2 Trilyonluk Transfer!

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, SGK’nın gelecek yıl 551.8 milyar TL açık vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre kuruma gelecek yıl bütçeden 2.1 trilyon TL transfer yapılması öngörülüyor.

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Bütçeden SGK’ya 2 Trilyonluk Transfer!

Ekonomi yönetiminin son dönemde vatandaştan ciddi vergi toplaması gündemden düşmezken, son olarak bütçeden yapılan transferlerin oransal olarak düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gelecek yıl vermesi beklenen açık belirlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre; 2007’de SGK’ya yapılan bütçe transferi tutarı 33.1 milyar TL’ydi. 2023 yılında SGK’ya yapılan bütçe transferi tutarı 875.1 milyar TL’ye çıktı. SGK’nın gelir-gider farkı 2022 yılında 41.7 milyar TL’ydi. Bu yıl 170.4 milyar TL’ye çıkması bekleniyor.

Bütçeden SGK’ya 2 Trilyonluk Transfer! - Resim : 1

DEVASA AÇIK BEKLENİYOR

Gelecek yıl ise gelir gider farkı devasa boyuta ulaşacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, SGK’nın gelecek yılki gelir-gider farkının 551.8 milyar TL olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kuruma gelecek yıl bütçeden 2.1 trilyon TL transfer yapılmasını öngörüyor.

Bütçeden SGK’ya 2 Trilyonluk Transfer! - Resim : 2

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Kaynak: Cumhuriyet

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Bütçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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