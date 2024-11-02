2025 Asgari Ücret Zammı Ne Olacak? İş Bankası Genel Müdürü Yüzde 40 Artış İçin Tek Şartı Açıkladı: ‘Yoksa Mümkün Değil…’

Asgari ücret zammı 2025’te ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı için geri sayım başladı. Aralık ayının yaklaşmasıyla yeni asgari ücret tartışmaları alev aldı. Yüzde 25’ten yüzde 45’e kadar uzanan asgari ücret zammı aralığı kafaları karıştırdı. Gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon önerileri ile milyonlarca çalışanın gündeminden düşmeyen yeni asgari ücret zam oranına ilişkin bir öneri de İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan geldi.

ALIM GÜCÜ MESAJI

Asgari ücret zammı tartışmalarına katılan Hakan Aran yüksek enflasyonun sabit gelirli çalışanları ciddi şekilde etkilediğini ve bu kesimin alım gününün korunması gerektiğini belirtti. İşveren ve işçi kesiminin beklediği zam oranları konusunda da iki tarafın haklı olduğunu vurguladı.

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA…

“Asgari ücret artışları hep uzlaşılmadan sonuçlanmaya mahkum görünüyor" diyen Aran, asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde sanayicinin de rahatlatılması gerektiğinin altını çizdi. Hakan Aran, "Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım" ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdürü Aran “Her kesimi hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil” şeklinde konuştu.