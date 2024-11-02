İTO Açıkladı: İşte İstanbul'un Zam Şampiyonu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. İstanbul'da, ekimde fiyatı eylül ayına kıyasla en çok artan ürün sivri biber olurken, en çok düşen ürün ise limon oldu.

İTO verilerine göre, sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak belirlendi. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 10,46 ile limon olarak kaydedildi.

İTO'nun verilerine göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde bulunan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı yükselirken, 18 ürünün fiyatı düşüş kaydetti. Geriye kalan 77 ürünün fiyatı ise değişiklik göstermedi.

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE

İstanbul enflasyon yüksek seviyede kalmaya deva ederken, yurt içinde tüm gözler pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 48,20 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 2,60 olarak açıklanması bekleniyor.

Eylül ayında 2,97 olarak açıklanırken, yılık bazda yüzde 49,39 olarak kaydedilmişti.