İTO Açıkladı: İşte İstanbul'un Zam Şampiyonu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı perakende fiyat değişimleri verisine göre fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı. Megakent'te zam şampiyonu sivribiber oldu.

Son Güncelleme:
İTO Açıkladı: İşte İstanbul'un Zam Şampiyonu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. İstanbul'da, ekimde fiyatı eylül ayına kıyasla en çok artan ürün sivri biber olurken, en çok düşen ürün ise limon oldu.

İTO verilerine göre, sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak belirlendi. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 10,46 ile limon olarak kaydedildi.

İTO'nun verilerine göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde bulunan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı yükselirken, 18 ürünün fiyatı düşüş kaydetti. Geriye kalan 77 ürünün fiyatı ise değişiklik göstermedi.

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE

İstanbul enflasyon yüksek seviyede kalmaya deva ederken, yurt içinde tüm gözler pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 48,20 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 2,60 olarak açıklanması bekleniyor.

Eylül ayında 2,97 olarak açıklanırken, yılık bazda yüzde 49,39 olarak kaydedilmişti.

Etiketler
Enflasyon
Son Güncelleme:
Çiğ Süt Primine 3 Ay İçin Yüzde 100 Artış Çiğ Süt Primine 3 Ay İçin Yüzde 100 Artış
Avustralyalı Doktor Açıkladı: Küflü Salça Yenir mi? Meğer Yıllardır Çok Yanlış Yapıyormuşuz Avustralyalı Doktor Açıkladı: Küflü Salça Yenir mi? Meğer Yıllardır Çok Yanlış Yapıyormuşuz
Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok
Bakan Işıkhan Duyurdu: 18 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı! 18 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Bankaya Koştu! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nda 4,4 Milyar Liralık Hareket! 3 Kamu Bankasında 'Yapılandırma' Hareketliliği
31 Aralık’a Kadar Bunu Yapmayanın Parası Buhar Olacak: ‘Para Puan’ Uyarısı: Yıl Sonunda Sıfırlanacak Paranız Sıfırlanabilir, 31 Aralık’a Kadar Süre Var