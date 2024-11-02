Çiğ Süt Primine 3 Ay İçin Yüzde 100 Artış

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiğ süt priminin arttığını ifade etti. Yumaklı çiğ süt primiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla bir problem oluşmuştu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevimizi yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi. Sene sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki yıl da buna devam edeceğiz. Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, litre başına 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonu, piyasadan fazla olan sütlerin Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla toplanması hem de üreticilerimize destek olması açısından 3 ay için süt primi 1 lira olarak uygulanacak."