Bursa'nın Konfeksiyon Devi Batıyor! Mahkemeden 3 Aylık Mühlet Kararı

Bursa’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren Çemen İplik Konfeksiyon, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Bursa'nın Konfeksiyon Devi Batıyor! Mahkemeden 3 Aylık Mühlet Kararı

Mahkeme, 27 Mayıs 2025 tarihinde alınan tensip kararıyla birlikte, davacı şirket ve birlikte başvuruda bulunan Cengizhan Ülker, Kadri Allak, Nurettin Allak ve Almina Kumaşçılık Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmazların devrini ikinci bir karara kadar yasakladı. Ayrıca, borçluların mahkeme izni olmaksızın rehin tesis etmeleri, kefil olmaları veya işletme varlıklarını devretmeleri de yasak kapsamına alındı.

Bursa'nın Konfeksiyon Devi Batıyor! Mahkemeden 3 Aylık Mühlet Kararı - Resim : 1

İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ DURDURULDU

İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, verilen geçici mühlet kesin mühletin hükümlerini doğuracağı için, borçlular hakkında 6183 sayılı kanun çerçevesinde başlatılmış olan işlemler de dahil olmak üzere tüm icra takipleri, haciz ve muhafaza işlemleri tedbiren durduruldu. 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeni takip başlatılamayacak.

Bursa'nın Konfeksiyon Devi Batıyor! Mahkemeden 3 Aylık Mühlet Kararı - Resim : 2

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Geçici mühlet süresince süreci yönetmek ve denetlemek üzere konkordato komiserleri olarak Yıldırım Can Arpaçay, Güzin Yetiş ve Şeyma Nur Kıhtır atanırken, alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilecekleri belirtildi.

DURUŞMA GÜNÜ BELİRLENMEDİ

Mahkeme, geçici mühletin uzatılması ya da sürenin tamamlanmasından önce doğabilecek olağanüstü durumlar dikkate alınarak, şimdilik duruşma günü belirlenmediğini duyurdu.

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