Doğal Gaz İthalatı Mart Ayında Arttı

Mart ayında Türkiye’nin en fazla boru gazı ithalatı gerçekleştirdiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 1 milyar 790 milyon metreküp doğal gaz temin edildi. Rusya’yı 1 milyar 43 milyon metreküple Azerbaycan ve 561 milyon metreküple İran izledi. LNG ithalatında ise başı çeken ülke 1 milyar 490 milyon metreküple ABD oldu. Ayrıca Cezayir'den 642 milyon, Nijerya'dan 210 milyon, Kamerun'dan 191 milyon ve Yunanistan'dan 66 milyon metreküp LNG ithalatı yapıldı.

TOPLAM TÜKETİM 7 MİLYAR METREKÜPÜ AŞTI

Mart ayında toplam doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 7 milyar 85 milyon metreküpe yükseldi. Bu artışta özellikle konutlardaki tüketim dikkat çekti. Konutların doğal gaz kullanımı %35,9 artışla 3 milyar 828 milyon metreküpe ulaştı.

SANAYİ VE ELEKTRİK SEKTÖRLERİNDE DE ARTIŞ VAR

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi %0,5 artarak 1 milyar 158 milyon metreküp olurken, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarı da %7,7 artış göstererek 870 milyon metreküpe çıktı.

DOĞAL GAZ STOKLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Mart ayında Türkiye’nin doğal gaz stok miktarı, geçen yılın aynı ayına göre %26,6 düşerek yaklaşık 3 milyar 38 milyon metreküpe geriledi. Bu stokun 2 milyar 641 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 397 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde muhafaza ediliyor.

Kaynak: AA