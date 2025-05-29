Doğal Gaz İthalatı Mart Ayında Arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yayımladığı "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 2025 yılının mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %35,9 oranında artarak 5 milyar 996 milyon metreküpe ulaştı. Bu miktarın 3 milyar 394 milyon metreküpü boru hatları üzerinden, 2 milyar 601 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak ülkeye giriş yaptı.

Doğal Gaz İthalatı Mart Ayında Arttı

Mart ayında Türkiye’nin en fazla boru gazı ithalatı gerçekleştirdiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 1 milyar 790 milyon metreküp doğal gaz temin edildi. Rusya’yı 1 milyar 43 milyon metreküple Azerbaycan ve 561 milyon metreküple İran izledi. LNG ithalatında ise başı çeken ülke 1 milyar 490 milyon metreküple ABD oldu. Ayrıca Cezayir'den 642 milyon, Nijerya'dan 210 milyon, Kamerun'dan 191 milyon ve Yunanistan'dan 66 milyon metreküp LNG ithalatı yapıldı.

TOPLAM TÜKETİM 7 MİLYAR METREKÜPÜ AŞTI

Mart ayında toplam doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 7 milyar 85 milyon metreküpe yükseldi. Bu artışta özellikle konutlardaki tüketim dikkat çekti. Konutların doğal gaz kullanımı %35,9 artışla 3 milyar 828 milyon metreküpe ulaştı.

SANAYİ VE ELEKTRİK SEKTÖRLERİNDE DE ARTIŞ VAR

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi %0,5 artarak 1 milyar 158 milyon metreküp olurken, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarı da %7,7 artış göstererek 870 milyon metreküpe çıktı.

DOĞAL GAZ STOKLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Mart ayında Türkiye’nin doğal gaz stok miktarı, geçen yılın aynı ayına göre %26,6 düşerek yaklaşık 3 milyar 38 milyon metreküpe geriledi. Bu stokun 2 milyar 641 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 397 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde muhafaza ediliyor.

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Kaynak: AA

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