Ünlü ABD'li Bankadan Türk Bankaları İçin Yeni Tahminler

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankaları için 2025 ilk çeyrek sonuçlarını ve en son makroekonomik trendleri dikkate alarak hedef fiyatlarını revize etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi tahminlerini güncelleyen banka, 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 46, üçüncü çeyreğinde yüzde 39, dördüncü çeyreğinde yüzde 33 ve 2026’da yüzde 24 faiz oranı öngördü. Bu tahminler, önceki beklentiler olan yüzde 38, yüzde 33, yüzde 31 ve yüzde 21’den daha yüksek seviyelerde belirlendi.

Goldman Sachs, faiz indirim döngüsünün gecikeceğini belirterek, Türk bankalarının net faiz marjlarının (NIM) 2025’te durağanlaşmasını beklediğini ifade etti. Raporda, “Türk bankalarının çoğunun NIM’leri, faiz indirimlerinden fayda sağlama ve faiz artışlarından zarar görme eğiliminde” denildi.

TÜRK BANKALARI İÇİN YENİ HEDEF FİYATLAR

Akbank: Hedef fiyat 103 TL’den 105 TL’ye yükseltildi, tavsiye “al” olarak korundu.

Yapı Kredi: Hedef fiyat 46 TL’den 50 TL’ye yükseltildi, tavsiye “al” olarak korundu.

İş Bankası (C): Hedef fiyat 14,7 TL’den 15 TL’ye yükseltildi, tavsiye “nötr” olarak korundu.

Garanti BBVA: Hedef fiyat 163 TL olarak korundu, tavsiye “nötr” olarak sürdürüldü.

VakıfBank: Hedef fiyat 18 TL’den 19 TL’ye yükseltildi, tavsiye “sat” olarak korundu.

Halkbank: Hedef fiyat 16 TL olarak korundu, tavsiye “sat” olarak sürdürüldü.

Goldman Sachs’ın raporunda, faiz indirimlerinin gecikmesi ve makroekonomik trendlerin Türk bankalarının kârlılık beklentilerini etkileyebileceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi