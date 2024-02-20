Bursa'da vergi rekortmenleri açıklandı, dikkat çeken isimler listede yer aldı!

Bursa'da 2022 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. 2022 vergilendirme döneminde gelir vergi rekortmenlerinden ise birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olanlar isminin açıklanmasını istemedi.

Son Güncelleme:
Bursa'da vergi rekortmenleri açıklandı, dikkat çeken isimler listede yer aldı!

Bursa'da 2022 yılı vergilendirme döneminde kurumlar ve gelirler vergisinde ilk 100 sıralamaya girenler belli oldu.

Bursa'da 2022 vergilendirme döneminde kurumlar vergisinde, sıralama şöyle oluştu:

1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.,
2. Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.,
3. İsminin açıklanmasını istemeyen firma,
4. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
5. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Bursa'da vergi rekortmenleri açıklandı, dikkat çeken isimler listede yer aldı! - Resim : 1

BURSA'DA GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Bursa'da 2022 vergilendirme döneminde gelir vergi rekortmenlerinden ise birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olanlar isminin açıklanmasını istemezken, Hüseyin Özdilek ikinci oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa Vergi
Son Güncelleme:
TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar
Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu Garanti BBVA duyurdu: Mart öncesinde başvuran emeklilerin işte yeni promosyonu
İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Yılda 4 kez MTV alınacak mı? Yılda 4 kez MTV alınacak mı?
Hasadı sürüyor. Yerine göre üreten birçok ilde 1 milyon TL kazanıyor.. Hasadı sürüyor. Yerine göre üreten birçok ilde 1 milyon TL kazanıyor..
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor! Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!
İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek' İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı kesinleşti: İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları
En romantik burçlar belli oldu En romantik burçlar belli oldu