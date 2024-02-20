Bursa'da vergi rekortmenleri açıklandı, dikkat çeken isimler listede yer aldı!

Bursa'da 2022 yılı vergilendirme döneminde kurumlar ve gelirler vergisinde ilk 100 sıralamaya girenler belli oldu.

Bursa'da 2022 vergilendirme döneminde kurumlar vergisinde, sıralama şöyle oluştu:

1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.,

2. Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.,

3. İsminin açıklanmasını istemeyen firma,

4. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

5. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

BURSA'DA GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Bursa'da 2022 vergilendirme döneminde gelir vergi rekortmenlerinden ise birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olanlar isminin açıklanmasını istemezken, Hüseyin Özdilek ikinci oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem