İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Yılda 4 kez MTV alınacak mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.

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İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Yılda 4 kez MTV alınacak mı?

Ekonomim gazetesi yazarı Şeref Oğuz, 150,7 milyar TL'lik bütçe açığına dikkat çektiği bugünkü köşesinde, "Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek" diye yazdı.

Oğuz'un iddiasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Yılda 4 kez MTV alınacak mı? - Resim : 1

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

EK MTV ALINMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kereye mahsus ek MTV alınmıştı. Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl ek MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

MTV, 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58,46 ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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