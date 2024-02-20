Bitget Platform Token’ı (BGB) $0.4 seviyesinden $1.05 seviyesine yükselerek rekor kırdı

BGB sahipleri tokenlerini stake ederek yıllık yüzde 2 getiri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda stake ettikleri miktara göre günlük ücretsiz çekme limitleri de kazanıyor. Bitget kullanıcıları BGB stake ederek ve Bitget hesaplarını web3 etkileşimleri için bir “merkezi cüzdan” olarak kullanarak zincir içi çekme ücretlerinden tasarruf edebiliyor.



BGB’nin devam eden yükselişinin Bitget’in başarılı iş verileri ile bağlantılı olduğu belirtildi. Coinglass verilerine göre, Bitget’in sözleşmeler için ortalama günlük işlem hacmi 9 milyar dolara ulaşabiliyor; bu rakam ikinci sıradaki borsa OKX’in hacminin yaklaşık yüzde 70’ine eşit. Bitget’in platform tokeni BGB’nin 1,4 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğu açıklandı.



Bitget işlem hacmi 10 kat artacak

Borsa sektörü döngüsel olduğu için, Bitget’in boğa piyasasındaki kullanıcılara ait işlem hacminin ayı piyasasına göre on katına kadar çıkabileceği öngörülüyor. BTC’nin 2024 yılında üç katlık bir artış yaşayabileceğini varsayarsak, Bitget’in platform tokeni BGB’nin de 2024 yılında mevcut piyasa değerine oranla 5-8 kat artış yaşayabileceği açıklandı.