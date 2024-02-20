Dolar/TL'de endişeli bekleyiş!

Yurt içi piyasalarda enflasyon hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişeler sıcaklığını korurken, yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda da, bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacak.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelere sonrası dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 30,84 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,88 TL seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem