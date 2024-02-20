EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıta sürpriz indirim!
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme ile akaryakıt fiyatlarına 1 ila 1,50 TL arasında bir indirim yapılacağını açıkladı.
Akaryakıt fiyatlarına indirim geleceği açıklandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını belirtti.
Yılmaz'ın sözleri şöyle:
"Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor."
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
3 büyükşehirde güncel motorin ve benzinin litre fiyatları ise şöyle:
Benzin: İstanbul 41.22 TL, Ankara 41.93 TL, İzmir 42.15 TL
Motorin: İstanbul 44.35 TL, Ankara 45.11 TL, İzmir 45.33 TL
Otogaz: İstanbul 20.49 TL, Ankara 19.99 TL, İzmir 20.39 TL
Kaynak: Gerçek Gündem
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