EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıta sürpriz indirim!

Akaryakıt fiyatlarına indirim geleceği açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını belirtti.

Yılmaz'ın sözleri şöyle:

"Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor."

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 büyükşehirde güncel motorin ve benzinin litre fiyatları ise şöyle:

Benzin: İstanbul 41.22 TL, Ankara 41.93 TL, İzmir 42.15 TL

Motorin: İstanbul 44.35 TL, Ankara 45.11 TL, İzmir 45.33 TL

Otogaz: İstanbul 20.49 TL, Ankara 19.99 TL, İzmir 20.39 TL

Kaynak: Gerçek Gündem