Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv devi üretimi durduruyor!

Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv devi Tofaş Türk otomobil fabrikası, üretime ara vereceğini duyurdu. Tofaş'ın işçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığı sürdüğü esnada üretimi durdurması dikkat çekti.

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Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv devi üretimi durduruyor!

Bursa'nın otomotiv devi Tofaş Türk Otomobil fabrikası, 27 Aralık'tan itibaren 14 Ocak'a kadar üretime ara verileceğini duyurdu.

İşçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığının sürdüğü dönemde şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre üretim 14 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv devi üretimi durduruyor! - Resim : 1

"Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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