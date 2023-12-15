İstanbul'da ekmeğin gramajı arttı, fiyatı sabit kaldı

İstanbul'da 8 TL olan ekmeğin 200 gramı, aynı fiyattan 210 gram olarak satılacak.

İstanbul'da ekmeğin gramajı arttı, fiyatı sabit kaldı

İstanbul Ticaret Odası’nın aralık ayı meclis toplantısında, kasım ayında alınan “İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklindeki karar yeniden değerlendirildi.

Toplantıda, İstanbul'da azami ekmek fiyatı "210 gram için 8 TL" olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı. Böylece İstanbul'da vatandaş 8 liraya 10 gram daha fazla ekmek almış olacak.

İstanbul Valisi Davut Gül, geçen günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul’da ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe vurgu yapmıştı. Bunun ardından da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen 100'den fazla fırın için tutanak tutulmuştu.

Kaynak: ANKA

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