Altın fiyatlarında Fed fiyatlanması: Gram altın ne kadar?

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlanırken, altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından bin 903 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 primle bin 896 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 795 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem