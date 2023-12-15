Dolar endeksi düştü, piyasalar enflasyona odaklandı: Yükseliş sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası dolar endeksi düşüşünü sürdürürken, yurt içi piyasalarda yaşanan enflasyon endişesiyle dolar kuru yükselişini sürdürdü.

Dolar endeksi düştü, piyasalar enflasyona odaklandı: Yükseliş sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Ancak yurt içi piyasalarda yaşanan enflasyon endişesiyle, TL'nin daha da değer kaybedeceği endişesi dolar kurunu destekledi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 29,05 TL'den işlem görüyor.

Dolar endeksi düştü, piyasalar enflasyona odaklandı: Yükseliş sürüyor! - Resim : 1

Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9811'den tamamlamıştı.

ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,39 olarak tahmin edildi.

FED, FAİZ İNDİRİMLERİNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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