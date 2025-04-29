Burnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler Patladı

ABD'de köpeklerin ağzının koklanmasına ilişkin verilen ilanda saatlik 25 dolar (yaklaşık bin TL) ödeme yapılacağı belirtildi.

Burnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler Patladı

ABD merkezli bir köpek maması firması, sıra dışı bir iş ilanıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, köpeklerin ağız kokusunu değerlendirerek derecelendirecek bir stajyer aradığını duyurdu.

Burnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler Patladı - Resim : 1

SAATLİK BİN TL VERİLİYOR

İlana göre, bu ilginç görev için seçilecek kişiye saatte 25 dolar (yaklaşık 1.000 TL) ödeme yapılacak. Firma yetkilileri, bu pozisyonun diş sağlığını destekleyen özel mamaların etkinliğini test etmek amacıyla oluşturulduğunu açıkladı.

Burnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler Patladı - Resim : 2

KISA SÜREDE TALEP PATLAMASI YAŞADI

İlginç içerikli ilana kısa sürede yüzlerce başvuru gelirken, başvuran kişilerin hem köpeklere olan sevgisi hem de alışılmışın dışındaki görev tanımına duydukları ilgi dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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