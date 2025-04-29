İki Hisseye Kredili İşlem Yasağı Getirildi

SPK kararı doğrultusunda, Destek Finans Faktoring AŞ’nin borsa kodu olan DSTKF.E payları, 29 Nisan 2025 tarihinden itibaren işlem gününün başlangıcından, 28 Mayıs 2025 tarihindeki seans sonuna kadar kredili işlemlere ve açığa satışlara kapatıldı. Bu süre zarfında söz konusu hisseler üzerinden kredili alım veya açığa satış yapılamayacak.

ÇEMAŞ DÖKÜM HİSSELERİNDE EMİR KISITLAMASI UYGULANACAK

Aynı karar kapsamında Çemaş Döküm Sanayi AŞ’nin CEMAS.E kodlu hisseleri için ise “emir paketi tedbiri” uygulanacağı belirtildi. Bu tedbirle birlikte piyasa emri ve piyasadan limite emirlerin girişi kısıtlanacak; ayrıca emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme işlemleri yasaklanacak. Emir toplama aşamasındaki bilgi yayını da sınırlanacak.

Çemaş hisseleri üzerinde daha önce yürürlükte olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirlerinin de, yeni getirilen emir paketi tedbiri süresince geçerliliğini koruyacağı bildirildi. Her iki hisse için tedbirler, 28 Mayıs 2025 tarihindeki seans sonuna kadar yürürlükte olacak.

Kaynak: Haber Merkezi