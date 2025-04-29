Elektrik Faturasında 4 Yılda Yüzde 642 Zam!

Ekonomik krizle beraber giderek katlanan hayat pahalılığı, dar gelirli vatandaşın yaşamını daha da zorlaştırıyor. Yeni yılda birçok kalemde art arda zamlar gelirken, geçtiğimiz yıllarda yapılan elektrik zamları vatandaşın ödediği bedeli büyük oranda ağırlaştırdı. CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko da, elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline son dört yılda yüzde 642 oranında zam yapıldığını söyledi.

Mühip Kanko, bu oranın fahiş bir zam olduğu belirterek duruma tepki gösterdi. İktidarın vatandaşın cebinden alıp elektrik dağıtım şirketlerine aktardığını ve bunun bir rant sistemi olduğunu savunan CHP'li vekil, elektrik bedelinin artık kamu hizmeti olmaktan çıktığını ifade etti.

DAĞITIM BEDELİNDE FAHİŞ ARTIŞ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) verilerine göre 1 Nisan 2021 tarihinde dört kişilik bir ailenin aylık 230 kWh'lik elektrik tüketimi için ödediği fatura 183,4 TL iken, 1 Nisan 2025'te ise bu ücret yüzde 224,8 yükselerek 595,8 TL oldu. Dağıtım bedelindeki artış ise yüzde 642 oranını gördü. Söz konusu süreçte enerji bedelinin sadece yüzde 24,5 oranında arttığı belirtildi.

'ZAM DEĞİL SOYGUN'

Yapılan zam ve mevcut durum değerlendirildiğinde iktidarın vatandaşı değil şirketleri gözettiğini söyleyen Kanko, elektrik gibi bir temel ihtiyaç üzerinden yalnızca bir avuç gruba kar sağlandığını ifade ederek belli bir kesime servet kazandırıldığını vurguladı. CHP'li vekil, vatandaşların sistemli bir şekilde yoksulluğa sürüklendiğini dile getirerek, "İnsanlar faturalarını ödeyemedikleri için karanlıkta otururken, birileri bu karanlıktan zenginleşiyor. Bu adaletsizlik kabul edilemez. Bu zam değil, resmen soygundur!" dedi.