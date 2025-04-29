Araç Almadan Önce Yanınızda Mıknatıs Bulundurun: Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Otomobilin orijinal gövdesi manyetik metallerden oluşur. Ancak kazadan sonra değişen parçalar ya plastikle değiştirilmiş olabilir ya da yoğun macun kullanımıyla tamir edilmiştir. Bu malzemeler mıknatıs tarafından çekilmez. Bu nedenle kapı, çamurluk, tavan gibi farklı bölgelerde mıknatısın yüzeye tutunup tutunmadığını test etmek, orijinal parça hakkında fikir verebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Mıknatısın tüm yüzeye eşit şekilde tutunması,

Bazı bölgelerde mıknatısın düşmesi veya hiç yapışmaması,

Aynı tür parçalarda (örneğin iki çamurluk) tutunma farklarının olması.

ARAÇ ALACAKLARA UYARI

Unutulmamalı ki bu yöntem tek başına yeterli değildir. Manyetik test, kapsamlı bir ekspertiz sürecinin sadece bir parçasıdır. Boyalı yüzey kalınlığı, araç geçmişi ve görsel muayene gibi diğer kontrollerle birlikte uygulanmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi