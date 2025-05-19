Bu Yatırıma Yönelen Yaşadı! Altın Yatırımını Solladı, Uzmanı Tüyoyu Verdi

Uzmanlar, ons altın fiyatlarında 3100 dolara kadar geri çekilme ihtimaline dikkat çekerken, bu seviyenin altında alım fırsatları doğabileceğini belirtiyor. Gram altın TL bazında ise 4000 TL altı seviyelerin yeniden görülebileceği ve bu seviyelerin yatırımcılar için fırsat sunabileceği ifade ediliyor. Yatırımcılara kademeli alım stratejisi öneriliyor.

ONS ALTINDA ÜÇÜNCÜ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ons altın fiyatlarında geçtiğimiz günlerde 3250 dolar seviyesi test edilirken, uzmanlar bu seviyenin ardından üçüncü bir dalış yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor. 3100 dolar seviyesine kadar düşüş ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılara sabırlı olmaları ve panik satışlarından uzak durmaları tavsiye ediliyor.

ALTIN YERİNE KONUT VE ARAÇ TERCİHİ

Yılın ilk çeyreğinde gram altının yüzde 43 civarında getiri sağlamasıyla birlikte bazı yatırımcıların bu yükselişi fırsata çevirdiği ve yüksek fiyatlardan konut ya da araç alımı yaptığı ifade ediliyor. Özellikle deprem sonrası konut sektörüne olan ilginin arttığı ve bu durumun fiyatlara yüzde 11 oranında yansıdığı da aktarıldı.

GÜMÜŞ, GETİRİDE ALTINI GERİDE BIRAKTI

2023 ve 2024 yıllarında gümüşün gram bazında altından daha fazla kazandırdığı tespit edildi. 2023’te gümüş yüzde 68, altın ise yüzde 53 getiri sağladı. 2024’ün ilk yarısında ise gümüşün getirisi yüzde 51, altınınki ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu tablo, gümüşün son iki yılda yatırımcısına daha fazla kazandıran bir enstrüman olduğunu ortaya koydu.

“GÜMÜŞ SABIR İSTER, BİR AYDA ZENGİN EDER”

Uzmanlar, gümüş yatırımı için uzun vadeli bir bakış açısının gerekliliğine vurgu yapıyor. Gümüşün dalgalı yapısı nedeniyle sabırlı yatırımcıların kazançlı çıktığı belirtilirken, “11 ay bekletir, 1 ayda zengin eder. 9 yıl bekletir, 1 yılda milyoner yapabilir” ifadeleriyle gümüşün potansiyeline dikkat çekiliyor.

BORSA İSTANBUL’DA TEKNİK DÜZELTME BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul’un kapalı olduğu günlerde küresel piyasalarda teknik düzeltmelerin yaşandığını belirten uzmanlar, Borsa İstanbul’un açılışta eksiyle başlayabileceğini ifade ediyor. 9550 puan seviyesi destek olarak öne çıkarken, kısa vadeli negatif görünümün devam edebileceği uyarısı yapılıyor.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ HAZİRAN SONRASINA TAŞINDI

Altın fiyatlarında yılın ikinci yarısında güçlü bir yükseliş beklentisi olduğunu belirten uzmanlar, özellikle Haziran ayı sonrasında gram altında yeniden yukarı yönlü bir hareketlenmenin başlayabileceğini öngörüyor. Bu süreçte yatırımcıların panikle hareket etmek yerine, alım fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir, uzmanın kendi görüşleridir.