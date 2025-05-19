Başvuran Tüm Annelere Aylık 7 Bin Lira Para Verilecek! Kadınlara Düzenli ve Geri Ödemesiz Ödeme Fırsatı
Geçim sıkıntısı yaşayan anneler ve kadınlar için umut veren bir sosyal destek uygulaması, 2025 yılı itibarıyla kapsamı genişletilerek devam ediyor. Aile bütünlüğünü koruma hedefiyle yürütülen bu program, yalnızca ekonomik yardım sağlamıyor; aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine de katkı sunuyor. Peki bu destek kimleri kapsıyor ve nasıl başvuru yapılabiliyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı, maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını kurum bakımına vermek zorunda kalan ya da kalma riski taşıyan ailelere yönelik olarak geliştirildi. Temel amacı, çocukların kendi aile ortamlarında sağlıklı bireyler olarak büyümesini sağlamak olan bu destek, ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi de hedefliyor.
EĞİTİME GÖRE FARKLI MİKTARLARDA ÖDEME
SED kapsamında sağlanan maddi yardım, çocukların eğitim düzeyine göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılı için belirlenen yeni tutarlar şöyle:
Okul öncesi çocuklar için aylık 4.809,64 TL,
İlköğretime devam edenler için 7.214,46 TL,
Ortaöğretim düzeyinde öğrenim görenler için 7.695,43 TL,
Eğitim almayan gençler için 4.809,64 TL,
Yükseköğretim öğrencileri için 8.657,35 TL,
Kurum bakımından ayrılıp çalışan gençler için ise 3.847,71 TL destek ödemesi yapılıyor.
Bu miktarlar, ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve eğitimlerini sürdürebilmelerine katkı sağlıyor.
SADECE MADDİ DESTEK DEĞİL, SOSYAL KATILIM DA VAR
Program yalnızca ekonomik yardım sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik eden bir yapıya sahip. Bakanlık, bu bütüncül yaklaşımla çocukların topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlamayı amaçlıyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN VEYA MERKEZLERDEN YAPILABİLİYOR
Destekten yararlanmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine doğrudan başvuru yapabiliyor. Dijital olanakları tercih edenler ise e-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvurunun ardından, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çocuk gelişimciler tarafından değerlendirme süreci başlatılıyor. Uygun görülen aileler için sosyal inceleme raporu hazırlanıyor ve yardım süreci başlatılıyor.
BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
SED yardımına başvurmak isteyenlerden bazı belgeler talep ediliyor. Bu belgeler arasında kimlik numarası beyanı, çocukların öğrenci belgeleri, sağlık raporları ve aile bireylerinin iş arama ya da meslek kurslarına başvurduklarına dair belgeler yer alabiliyor. İlgili kurumlar, başvuran kişinin durumuna göre ek belgeler ya da detaylı incelemeler de talep edebiliyor.
Sosyal ve Ekonomik Destek programı, çocuğun ailesiyle birlikte büyümesini esas alan yaklaşımıyla, sadece bireysel değil toplumsal bir fayda yaratmayı amaçlıyor. Bakanlık, artan bütçesiyle daha fazla aileye ulaşmayı ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.