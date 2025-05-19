Başvuran Tüm Annelere Aylık 7 Bin Lira Para Verilecek! Kadınlara Düzenli ve Geri Ödemesiz Ödeme Fırsatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı, maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını kurum bakımına vermek zorunda kalan ya da kalma riski taşıyan ailelere yönelik olarak geliştirildi. Temel amacı, çocukların kendi aile ortamlarında sağlıklı bireyler olarak büyümesini sağlamak olan bu destek, ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi de hedefliyor.