Bursa'da İlk Hasat Yapıldı Üreticinin Yüzü Gülüyor! Fiyatı İkiye Katlandı, Tanesi 70 Liradan Satılıyor

TANE FİYATI 70 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

2023’te ortalama 40 liradan satılan enginar, bu sezon 60 ile 70 lira arasında alıcı buluyor. Üreticiler, fiyatlardan oldukça memnun. İlk hasat edilen “göbek” kısmının ise daha iri ve lezzetli olması nedeniyle özel talep gördüğü belirtiliyor. Bu özel ürün için şubat-mart aylarında sipariş verildiği ve sıraya girilmesi gerektiği ifade ediliyor.

İSTANBUL VE BURSA’DAKİ TÜKETİM YOĞUN

Hasanağa Muhtarı Rüstem Kartoğlu, enginarın en çok Bursa ve İstanbul'da tüketildiğini, bu iki şehir dışında ürünün tamamının zaten bitirildiğini belirtti. Kartoğlu, bazı pazarlarda başka bölgelerden gelen enginarların “Hasanağa enginarı” adıyla satılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, gerçek Hasanağa enginarının sadece Hasanağa’da yetiştiğini vurguladı.