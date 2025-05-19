Bursa'da İlk Hasat Yapıldı Üreticinin Yüzü Gülüyor! Fiyatı İkiye Katlandı, Tanesi 70 Liradan Satılıyor
Coğrafi işaretle tescillenen Hasanağa enginarı bu yıl da üreticisinin yüzünü güldürdü. Hem yüksek verim hem de artan satış fiyatı sayesinde çiftçiler sezona moralli başladı. Tane fiyatının 70 liraya kadar ulaştığı enginar, özellikle İstanbul’dan yoğun talep görüyor.
Kaynak: İHA
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde üretilen enginar, 2020 yılında coğrafi işaret aldıktan sonra mutfaklardaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Geçen yıl yaklaşık 200 dönüm alanda üretim yapılırken, bu yıl ekim alanı 350 dönüme ulaştı. Dönüm başına 450 kök enginar dikilen tarlalarda verimin yüksek olması dikkat çekiyor.
TANE FİYATI 70 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ
2023’te ortalama 40 liradan satılan enginar, bu sezon 60 ile 70 lira arasında alıcı buluyor. Üreticiler, fiyatlardan oldukça memnun. İlk hasat edilen “göbek” kısmının ise daha iri ve lezzetli olması nedeniyle özel talep gördüğü belirtiliyor. Bu özel ürün için şubat-mart aylarında sipariş verildiği ve sıraya girilmesi gerektiği ifade ediliyor.
İSTANBUL VE BURSA’DAKİ TÜKETİM YOĞUN
Hasanağa Muhtarı Rüstem Kartoğlu, enginarın en çok Bursa ve İstanbul'da tüketildiğini, bu iki şehir dışında ürünün tamamının zaten bitirildiğini belirtti. Kartoğlu, bazı pazarlarda başka bölgelerden gelen enginarların “Hasanağa enginarı” adıyla satılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, gerçek Hasanağa enginarının sadece Hasanağa’da yetiştiğini vurguladı.
Ürünün hasat sonrası vakumlu ambalajlarla paketlenerek doğrudan tüketiciye ulaştırıldığını aktaran Kartoğlu, “Üreticilerimiz hem topluyor hem işliyor. Tüccarlar aracılığıyla da İstanbul’a gönderiliyor” dedi.
TARLAYA TALEP BÜYÜK, SİPARİŞLER ŞİMDİDEN DOLU
Üretici Mehmet Eren ise yaklaşık 20 yıldır enginar yetiştiriciliği yaptığını, son 5 yıldır kendi ürününü toplayıp soyduktan sonra paketleyerek sattığını anlattı. Eren, “Bu yıl talep patladı. Şubatta siparişleri almaya başladık, şu an bine yakın siparişim var. İlk çıkan göbek kısımlar çok rağbet görüyor. Talebe yetişemeyince 3,5 dönüm daha ektim. Son iki yıldır enginar gerçekten iyi kazandırıyor” ifadelerini kullandı.
Üreticiler, Hasanağa enginarının geleceğinden umutlu. Coğrafi işaretli bu özel ürün, hem lezzeti hem de üretim başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.